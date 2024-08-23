В США оценили российский самолет «два в одном»

TNI: российский Су-34 — идеальный самолет для уничтожения сложных целей

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 — это универсальная машина «два в одном», позволяющая поражать воздушные и наземные цели. Возможности самолета оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Являясь бомбардировщиком и истребителем в одном флаконе, Су-34 является идеальным вариантом для российских командиров при уничтожении сложных наземных целей», — пишет автор.

В двухместной кабине самолета расположены места для пилота и офицера по вооружению. Су-34 может выполнять задачи в качестве истребителя, штурмовика и ударного самолета. Истребитель-бомбардировщик оснащен современными средствами радиоэлектронной борьбы для подавления зенитных ракет противника. Также к преимуществам самолета относят способность нести до 12 тонн вооружения, включая высокоточные ракеты и планирующие бомбы.

Ранее в августе представители Новосибирского авиационного завода имени Валерия Чкалова сообщили, что Су-34 получил подвесное радиоэлектронное оборудование, позволяющее ему выполнять функции разведчика.