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04:34, 23 августа 2024Ценности

Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном топе без бюстгальтера

Фото: DAMEBK / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном топе без бюстгальтера. Соответствующий снимки публикует Daily Mail.

Дочь актера и музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне появилась на презентации своего нового фильма «Моргни дважды» в Нью-Йорке. Для данного случая звезда выбрала откровенный топ, сквозь который просвечивалась обнаженная грудь звезды.

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Помимо этого, знаменитость надела черную юбку длины миди и туфли-лодочки. Вдобавок она собрала волосы в высокий хвост и дополнила образ блестящими серьгами.

В июле Зои Кравиц снялась с обнаженной грудью для модного бренда. Кроме того, знаменитость надела стринги и капроновые колготки, разорвав последние на ягодицах руками. В то же время артистка примерила прозрачные бюстгальтер, боди и платье.

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      Екатерина Ештокина
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