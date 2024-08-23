Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном топе без бюстгальтера

Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном топе без бюстгальтера. Соответствующий снимки публикует Daily Mail.

Дочь актера и музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне появилась на презентации своего нового фильма «Моргни дважды» в Нью-Йорке. Для данного случая звезда выбрала откровенный топ, сквозь который просвечивалась обнаженная грудь звезды.

Помимо этого, знаменитость надела черную юбку длины миди и туфли-лодочки. Вдобавок она собрала волосы в высокий хвост и дополнила образ блестящими серьгами.

В июле Зои Кравиц снялась с обнаженной грудью для модного бренда. Кроме того, знаменитость надела стринги и капроновые колготки, разорвав последние на ягодицах руками. В то же время артистка примерила прозрачные бюстгальтер, боди и платье.