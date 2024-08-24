Кадыров призвал уничтожать киевские власти за отмену УПЦ

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал маразмом решение Киева запретить работу Украинской православной церкви (УПЦ) на територии страны. Этот ход киевских властей он оценил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Он призвал к резкой реакции на отмену УПЦ. «Даже шайтан не мог придумать такого, не только человек. И за это их надо уничтожать», — говорит чеченский лидер.
Кадыров заявил, что у киевских властей нет ничего святого, и с ними не нужно вести переговоры, поскольку Украина выполняет задачи Запада. Глава республики предположил, что Украина может в любой момент напасть на Россию, объединив усилия с Западом, и поэтому конфликт нужно закончить решительно. «Столько потрачено сил и средств — я не хочу это так оставить, не хочу оставить на каком-то этапе», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. «Украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей», — заявил в своем видеообращении украинский лидер.