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16:51, 24 августа 2024Россия

Кадыров призвал уничтожать киевские власти за отмену УПЦ

Глава Чечни Кадыров назвал маразмом решение Киева запретить УПЦ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал маразмом решение Киева запретить работу Украинской православной церкви (УПЦ) на територии страны. Этот ход киевских властей он оценил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он призвал к резкой реакции на отмену УПЦ. «Даже шайтан не мог придумать такого, не только человек. И за это их надо уничтожать», — говорит чеченский лидер.

Кадыров заявил, что у киевских властей нет ничего святого, и с ними не нужно вести переговоры, поскольку Украина выполняет задачи Запада. Глава республики предположил, что Украина может в любой момент напасть на Россию, объединив усилия с Западом, и поэтому конфликт нужно закончить решительно. «Столько потрачено сил и средств — я не хочу это так оставить, не хочу оставить на каком-то этапе», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. «Украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей», — заявил в своем видеообращении украинский лидер.

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      Алиса Дмитриева
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