Председатель КНР посетит Россию в октябре

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом в октябре 2024 года. Как сообщил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, глава государства примет участие в саммите БРИКС в Казани.
«Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите», — заявил Ханьхуэй.
Проведение саммита организации, в которую входят Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Эфиопия и ЮАР, запланировано на 22-24 октября. Россия, которая председательствует в организации в 2024 году, примет главную встречу членов объединения в третий раз.
Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что для его страны БРИКС стал шансом и реальной альтернативой Европейскому союзу. Он также добавил, что власти страны ожидают официального приглашения на казанский саммит.