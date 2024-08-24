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13:29, 24 августа 2024Россия

Председатель КНР посетит Россию в октябре

Посол КНР анонсировал визит Си Цзиньпина в Казань на саммит БРИКС

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом в октябре 2024 года. Как сообщил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, глава государства примет участие в саммите БРИКС в Казани.

«Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите», — заявил Ханьхуэй.

Проведение саммита организации, в которую входят Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Эфиопия и ЮАР, запланировано на 22-24 октября. Россия, которая председательствует в организации в 2024 году, примет главную встречу членов объединения в третий раз.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что для его страны БРИКС стал шансом и реальной альтернативой Европейскому союзу. Он также добавил, что власти страны ожидают официального приглашения на казанский саммит.

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      Олег Давыдов
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