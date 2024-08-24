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18:35, 24 августа 2024Силовые структуры

Расправившийся с невестой в Подмосковье американец сбежал в Турцию

В Турции полиция задержала американца Чопеласа, зарезавшего невесту в Одинцово

Фото: BreizhAtao / Shutterstock / Fotodom

Турецкая полиция задержала гражданина США Джареда Александра Чопеласа, расправившегося с невестой в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Спустя сутки правоохранительным органам удалось установить местонахождение подозреваемого. После совершения преступления американец улетел в Турцию, но там его быстро обнаружили по наводке российских силовиков. В настоящее время решается вопрос по доставке Чопеласа в Москву.

23 августа сообщалось, что в Московской области полиция разыскивает гражданина США, бросившего тело россиянки в подъезде дома, где она снимала квартиру. Мужчина набросился на нее с ножом, после того как она передумала выходить за него замуж. Свадьба была назначена на 8 октября.

Родные жертвы рассказывают, что американец неоднократно избивал будущую жену.

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      Любовь Ширижик
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