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09:50, 24 августа 2024Спорт

Стало известно о планах поддельной сборной Колумбии после участия в турнире в России

Тренер колумбийцев на Кубке Дружбы Баскес заявил, что команда продолжит работать

Фото: Peter Glaser / Unsplash

Главный тренер поддельной сборной Колумбии Хорхе Баскес рассказал о планах команды после участия в Кубке Дружбы в России. Его слова приводит ТАСС.

Специалист заявил, что его подопечные продолжат выступать, участвовать в турнирах и работать. «Главная цель нашей команды — работать и развиваться», — посчитал Баскес.

Федерация баскетбола Колумбии опровергла участие основной сборной страны в турнире в России. При этом в Российской федерации баскетбола заявили, что матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами.

Команда, названная сборной Колумбии, уступила на Кубке Дружбы пермской «Парме». Встреча завершилась с разгромным счетом 155:53. До этого колумбийцы проиграли Венесуэле с разницей в 51 очко.

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      Анастасия Борисова
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