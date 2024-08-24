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02:14, 24 августа 2024Интернет и СМИ

В Германии объяснили быстрое продвижение российских войск в ДНР

Репке объяснил продвижение ВС России в ДНР отсутствием у ВСУ линий обороны

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России быстро продвигаются на запад в Донецкой народной республике (ДНР), что указывает на отсутствие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) линий обороны к востоку от Красноармейска, объяснил на своей странице в социальной сети X репортер немецкого издания Bild Джулиан Репке.

Репке также назвал ситуацию для ВСУ в Донбассе катастрофической. Он указал на продвижение российских военных на покровском и торецком направлениях и напомнил о том, что Киев распорядился эвакуировать город Покровск с 65 тысячами жителей в течение двух недель.

Ранее телеканал CNN сообщил, что жители Покровска в подконтрольной Киеву части ДНР начали прятать детей от принудительной эвакуации, организованной местными властями из-за быстрого наступления ВС России.

По данным властей, ежедневно из города эвакуируется 600-700 человек. При этом чаще всего люди, отказывающиеся уезжать, говорят, что им «некуда идти».

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      Маргарита Пименова
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