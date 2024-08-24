В России высказались о названных Зеленским целях атаки на Курскую область

Депутат Новиков: названные Зеленским цели боев в Курской области выглядят слабо

Аргументы президента Украины Владимира Зеленского о целях атаки на Курскую область выглядят слабо, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о названных политиком задачах операции на территории российского региона.

Все три аргумента выглядят достаточно слабо. Ясно только одно, что Зеленский, выдвигая эту тройку аргументов, говорит главное: к переговорам Киев по-прежнему не готов. Не готов он по одной простой причине — не потому, что он питает какие-то иллюзии в связи с атакой на Курскую область, связанную с возвращением Крыма и Севастополя или Донецка с Луганском, а просто еще раз демонстрирует, что в интересах западных спонсоров готов продолжать конфликт Дмитрий Новиков депутат Госдумы

По мнению депутата аргумент украинского лидера о том, что для России важнее захватить украинские земли, а не сохранить свои, несостоятелен. Он считает, что на самом деле боями в приграничном регионе украинские власти хотели мотивировать свою армию.

«Это было призвано подстегнуть и мобилизацию на Украине, дескать, не все так плохо, попытаться продемонстрировать слабости Российской Федерации, отчитаться перед своими западными кураторами о своей дееспособности. Но что касается знания истории, оценка тех или иных событий производится по итогам всего цикла явлений, боестолкновений, и этот эпизод с атакой Курской области будет оцениваться в зависимости от итогов конфликта», — сказал он.

Парламентарий считает, что эти действия лишь ослабили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Другой аргумент о боях в Курской области ради предотвращения начала военных действий в Сумской области депутат назвал странным.

«Что касается предотвращения атаки на Сумскую область подобными действиями, это странная логика, потому что никто заведомо не знает планы, которые вынашиваются противной стороной. Тем более невозможно узнать те планы, которые еще не сформированы. Но то, что российский ответ на атаку на Курскую область последует, — вне всякого сомнения. И почему господин Зеленский исключает, что ответом станет как раз атака Российской Федерации на Сумскую область?» — отметил он.

Еще один тезис о пополнении обменного фонда выглядит как признание в атаках против гражданских лиц, добавил Дмитрий Новиков.

«Что касается пополнения обменного фонда, его признание звучит как признание в террористической деятельности. Атаки такого рода если и приводят к появлению нового числа пленных, чаще всего речь идет не о тех пленных, кто осуществлял военные действия, участвовал в военных действиях, а как раз за счет мирных граждан», — заключил он.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки не было усиление переговорных позиций. По его словам, Киев пошел на это, чтобы пополнить обменный фонд, избежать начала боев в Сумской области, а также продемонстрировать, что, по мнению украинского лидера, для президента России Владимира Путина «дороже оккупация территории Украины», чем защита российской территории.