В зонах купания у порта «Кавказ» не зафиксировали превышений концентрации нефтепродуктов

Роспотребнадзор: в воде у порта «Кавказ» нет превышения вредных веществ

Специалисты не зафиксировали превышений концентрации нефтепродуктов в пробах воды из зон для купания у порта «Кавказ». Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Ведомство уточнило, что пробы воды собирались в районе пляжа поселка Ильич, находящегося в окрестностях порта. «Показатели все в норме, превышения вредных веществ (по нефти) нет. Микробиологические, санитарно-гигиенические, вирусологические [показатели] соответствуют установленному нормативу», — отметили в Роспотребнадзоре.

Вечером 22 августа ВСУ нанесли удар ракетой «Нептун» по железнодорожному парому «Конро Трейдер» в одном из крупнейших пассажирских портов России — «Кавказ». Перевозившее десятки цистерн с топливом судно затонуло. На время ликвидации последствий в порту был введен особый режим.

