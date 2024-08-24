Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 24 августа 2024Россия

В зонах купания у порта «Кавказ» не зафиксировали превышений концентрации нефтепродуктов

Роспотребнадзор: в воде у порта «Кавказ» нет превышения вредных веществ

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Специалисты не зафиксировали превышений концентрации нефтепродуктов в пробах воды из зон для купания у порта «Кавказ». Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Ведомство уточнило, что пробы воды собирались в районе пляжа поселка Ильич, находящегося в окрестностях порта. «Показатели все в норме, превышения вредных веществ (по нефти) нет. Микробиологические, санитарно-гигиенические, вирусологические [показатели] соответствуют установленному нормативу», — отметили в Роспотребнадзоре.

Вечером 22 августа ВСУ нанесли удар ракетой «Нептун» по железнодорожному парому «Конро Трейдер» в одном из крупнейших пассажирских портов России — «Кавказ». Перевозившее десятки цистерн с топливом судно затонуло. На время ликвидации последствий в порту был введен особый режим.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это наш инструмент возмездия». Зеленский заявил о применении нового оружия против России

      Польшу обвинили в тайной торговле с Россией

      В зонах купания у порта «Кавказ» не зафиксировали превышений концентрации нефтепродуктов

      Рудковская показала накрывший «Новую волну» в Сочи страшный смерч

      В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт в честь дня рождения

      В Венгрии подрыв «Северных потоков» назвали актом государственного терроризма

      У французской синагоги подожгли две машины

      Российский вертолет ударил авиаракетами по ВСУ в Курской области

      ЦСКА одержал разгромную победу в РПЛ

      Секретные переговоры между Россией и Украиной оказались сорваны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше