Бастрыкин потребовал доклад о ходе дела по факту расправы над женщиной и ребенком в Москве

Бастрыкин потребовал доклад о ходе дела об убийстве женщины с сыном в Москве

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту расправы над женщиной и ребенком в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Доложить должен руководитель столичного ГСУ СК Андрей Стрижов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

25 августа житель жилого комплекса «Лефортово парк» на Красноказарменной улице выкинул жену и маленького ребенка из окна квартиры на 16-м этаже. Полиция попыталась войти в квартиру, однако мужчина не стал открывать им дверь. Тогда силовики начали готовиться к штурму квартиры.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мужчину задержали. Им оказался 39-летний уроженец Барнаула.