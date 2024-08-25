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15:47, 25 августа 2024Интернет и СМИ

В Москве прошла акция в поддержку Павла Дурова

У здания посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку Павла Дурова

Фото: Yulia Morozova / Reuters

У здания посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку Павла Дурова. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Владислав Даванков.

25 августа у французского посольства собрались люди с бумажными самолетиками, которые оставили в поддержку арестованного в Париже основателя мессенджера Telegram. Также политик призвал поддержать мирную акцию в других городах страны.

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Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, после того как он сошел с трапа своего самолета. Бизнесмена обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими властями и удаления запрещенного контента. По французским законам Дурову может грозить 20-летнее тюремное заключение. 25 августа ему должны избрать меру пресечения, причем прокуратура настаивает на заключении под стражу, опасаясь, что миллиардер может бежать из Франции, гражданином которой является.

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      Вера Владзиевская
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