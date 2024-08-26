В России резко вырос спрос на дизайнеров

Спрос на дизайнеров в России с начала 2024 года вырос на 19 процентов

В России резко вырос спрос на специалистов в области дизайна. Об этом пишет РБК со ссылкой исследование DNA Team и HeadHunter.

Отмечается, что с начала 2024 года количество соответствующих вакансий увеличилось на 19 процентов, вследствие этого значительно выросли зарплаты в данной отрасли. Так, самыми высокооплачиваемыми оказались продуктовые дизайнеры, которым предлагают ежемесячный доход в 150 тысяч рублей.

Также в список востребованных должностей внесли дизайнеров интерьеров (рост вакансий на 39 процентов), графических дизайнеров (27 процентов), дизайнеров интерфейсов (24 процента) и UX/UI-дизайнеров (17 процентов). Однако спрос на 3D-дизайнеров и дизайнеров печатной продукции уменьшился на 3 и 8 процентов соответственно.

В то же время зарплата дизайнеров печатной продукции, несмотря на снижение спроса, выросла на 44 процента. Это связано в тем, что специалисты уходят из полиграфии из-за цифровизации. При этом полиграфисты по-прежнему остаются низкооплачиваемыми сотрудниками с зарплатой в 65 тысяч рублей. У графических и веб-дизайнеров самые маленькие зарплаты — 60 тысяч рублей.

Среди прочего, утверждается, что больше всего резюме на одну вакансию приходится у гейм-дизайнеров — 10,4. Запросов на трудоустройство дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров работодатели получают меньше всего — 0,3 и 0,7 соответственно.

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