Германия раскритиковала президента Чехии за оправдание подрыва «Северных потоков»

Кабмин ФРГ: не разделяем позицию президента Чехии о подрыве «Северных потоков»

Правительство Германии не разделяет позиции президента Чехии Петра Павла, что газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были законными целями. За оправдание диверсии чешского лидера раскритиковал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает РИА Новости.

«За прошедшие месяцы федеральный канцлер четко выражал свою позицию в переговорах с польской и чешской стороной, а также многими другими зарубежными партнерами: это преступление, которое должно быть расследовано», — сказал он.

Ранее президент Чехии оправдал подрыв Украиной ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Однако Павел подчеркнул, что не располагает подробной информацией, кто именно подорвал нитки газопроводов.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал диверсии на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Он также раскритиковал реакцию Европейского союза на теракт на газопроводах и счел ее недостаточно серьезной.