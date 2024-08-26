В России раскрыли ожидания от запланированного визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Депутат Ананских: в России не ожидают изменений от визита Гросси на Курскую АЭС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказался о планируемом 27 августа визите главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию (АЭС). В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что в России не ожидают изменения ситуации с безопасностью в регионе после визита Гросси.

Ранее стало известно, что Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа из-за «серьезной ситуации» на объекте. «Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации», — сообщили в МАГАТЭ. Уточняется, что целью визита является в том числе формирование собственной, независимой точки зрения о ситуации вокруг АЭС.

«Я не ожидаю эффекта в свете приезда [Гросси на Курскую АЭС]. Они просто хотят сказать, что мы там были, видели и так далее. Все последние годы работы с МАГАТЭ мы от них не видели никакой конкретики», — подчеркнул Ананских.

Не вижу и не надеюсь ни на какую конкретику. Приезд нужен только для процесса, а не результата Игорь Ананских первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике

18 августа в МАГАТЭ заявили о готовности главы организации Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС. Как уточняется, Гросси оперативно отреагировал на приглашение России посетить станцию, «безопасность которой под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны».

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к атаке на Курскую атомную электростанцию, что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.