Палестина попросила помощи у России перед визитом президента в Газу

Посол Нофаль: Палестина попросила помощи у России перед визитом Аббаса в Газу

Палестина попросила помощи у Москвы перед визитом президента Махмуда Аббаса в сектор Газа. Об этом рассказал посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

«Мы попросили у всех братских и дружественных народов поддержку по этому вопросу. И у России мы тоже попросили», — отметил посол Палестины.

По его словам, визит Аббаса в Газу является попыткой принятия мер для прекращения огня в Газе.

12 августа палестинский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. В российской столице он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Аббас заявил, что палестинцы рассчитывают на поддержку России.

Российский президент Владимир Путин во время встречи с палестинским коллегой рассказал, что Москва с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой в Палестине. Он пообещал сделать все, чтобы поддержать палестинский народ.