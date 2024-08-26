Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:51, 26 августа 2024Мир

Палестина попросила помощи у России перед визитом президента в Газу

Посол Нофаль: Палестина попросила помощи у России перед визитом Аббаса в Газу
Махмуд Аббас

Махмуд Аббас. Фото: Alexey Maishev / Sputnik / Pool / Reuters

Палестина попросила помощи у Москвы перед визитом президента Махмуда Аббаса в сектор Газа. Об этом рассказал посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

«Мы попросили у всех братских и дружественных народов поддержку по этому вопросу. И у России мы тоже попросили», — отметил посол Палестины.

По его словам, визит Аббаса в Газу является попыткой принятия мер для прекращения огня в Газе.

12 августа палестинский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. В российской столице он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Аббас заявил, что палестинцы рассчитывают на поддержку России.

Российский президент Владимир Путин во время встречи с палестинским коллегой рассказал, что Москва с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой в Палестине. Он пообещал сделать все, чтобы поддержать палестинский народ.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности массированного удара по Украине. Зеленский вышел на связь и рассказал о последствиях

      Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС

      Ряд российских регионов предупредили о более чем 30-градусной жаре

      Мошенник-альфонс обманул двух россиянок на несколько сотен тысяч рублей и был задержан

      На Украине открыли еще одно уголовное дело в отношении сбежавшего депутата Рады

      В России назвали цветы предметом роскоши

      Германия раскритиковала президента Чехии за оправдание подрыва «Северных потоков»

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Каким оружием она атаковала цели в Киеве, Одессе и Львове?

      В Киевской области сообщили о повреждении энергообъектов

      Свет внутри коллайдера создал идеальную жидкость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше