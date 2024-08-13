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16:32, 13 августа 2024Мир

Путин рассказал о поддержке Палестины со стороны России

Путин: Россия с тревогой наблюдает за гуманитарной катастрофой в Палестине

Фото: Sputnik / Alexey Maishev/ Pool / Reuters

Россия с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой в Палестине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом, передает ТАСС.

«Мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Делаем все, чтобы поддержать палестинский народ», — отметил Путин.

12 августа Махмуд Аббас прибыл в Москву с официальным визитом. На встрече с российским коллегой президент Палестины назвал Россию одним из самых дорогих друзей палестинского народа.

В ходе переговоров Аббас заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) провалила миссию по решению палестинского вопроса из-за давления со стороны США. По его словам, всемирная организация «так и не смогла принять единую резолюцию», которая обеспечила бы безопасность и права палестинцев.

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      Виктория Кондратьева
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