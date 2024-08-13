Путин рассказал о поддержке Палестины со стороны России

Путин: Россия с тревогой наблюдает за гуманитарной катастрофой в Палестине

Россия с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой в Палестине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом, передает ТАСС.

«Мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Делаем все, чтобы поддержать палестинский народ», — отметил Путин.

12 августа Махмуд Аббас прибыл в Москву с официальным визитом. На встрече с российским коллегой президент Палестины назвал Россию одним из самых дорогих друзей палестинского народа.

В ходе переговоров Аббас заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) провалила миссию по решению палестинского вопроса из-за давления со стороны США. По его словам, всемирная организация «так и не смогла принять единую резолюцию», которая обеспечила бы безопасность и права палестинцев.