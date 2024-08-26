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17:31, 26 августа 2024Забота о себе

Известный музыкант попал в больницу с сильными ожогами лица и рук

Участник группы Slipknot Сид Уилсон попал в больницу с ожогами лица и рук

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Участник группы Slipknot Сид Уилсон попал в больницу с сильными ожогами лица и рук. Полученные травмы он продемонстрировал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

47-летний рок-музыкант опубликовал видео, записанное в больничной палате, в окружении приборов и медиков. «Привет всем, на моем лице произошел взрыв. Я в порядке. Со мной все будет хорошо. Но у меня были серьезные ожоги лица и рук», — рассказал Уилсон.

Участник известной рок-группы добавил, что у него обгорели брови, рот и щеки. Кроме того, по его словам, он получил сильные ожоги обеих рук.

Отвечая на вопросы фанатов, Уилсон рассказал, что работал на ферме, когда начался пожар, из-за которого он получил травмы. Он заверил, что случившееся не повлияет на график его гастролей и вскоре он вернется к работе.

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      Екатерина Улитина
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