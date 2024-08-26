Полковник рассказал о перекрытой «дороге жизни» ВСУ

Полковник Матвийчук: ВС РФ перекрыли ВСУ дорогу жизни

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ перекрыли Вооруженным силам Украины (ВСУ) так называемую «дорогу жизни» — дорогу в направлении Покровска. Специалист объяснил «Ленте.ру», что это связано с попаданием в окружение рядом с украинским Нью-Йорком двух батальонов украинской армии.

Ранее военкор Руслан Татаринов сообщил, что два батальона ВСУ попали в окружение близ украинского населенного пункта Нью-Йорк. По информации Татаринова, речь идет о 212-м батальоне и 1-м батальоне 1-й бригады ВСУ. Офицеры украинской армией, по словам Татаринова, не могут связаться с подразделениями, но «докладывают наверх» о том, что район находится под контролем и угрозы окружения нет.

«ВСУ сейчас действительно в тактическом окружении. Это выход на Покровск, который называется "воротами в Донецк". Дорога, которая идет к Покровску, — это "дорога жизни" для ВСУ. Мы ликвидируем полностью логистику и центр логистики в этом регионе, то есть мы выходим напрямую к южной группировке войск противника, который сегодня занимает Краматорск», — рассказал Матвийчук.

Мы вошли в межпозиционное пространство и развиваем наступление. Если противник что-нибудь сногсшибательное не придумает, в ближайшее время будет прорвана его оперативная оборона, которая нам позволит разгромить противника и выходить в любом направлении. Это будет уже свобода наших действий Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

23 августа стало известно, что подразделения Российской армии смогли выбить ВСУ с позиций в Торецке. Уточнялось, что украинские солдаты оставили позиции в высотках на востоке города.

Как рассказали в российских силовых структурах, украинское командование пытается перебрасывать небольшие группы бойцов ВСУ в Торецк для подкрепления, однако большая часть их уничтожается по пути на позиции.