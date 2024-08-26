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13:46, 26 августа 2024Экономика

В России предложили две меры для снижения цен на цветы перед 1 сентября

Депутат Арефьев предложил ввести госрегулирование цен на цветы

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев отреагировал на сообщения о росте цен на цветы в преддверии 1 сентября. В разговоре с «Лентой.ру» депутат предложил две меры для снижения стоимости этого вида товара, одним из которых является введение госрегулирования.

Ранее стало известно, что накануне 1 сентября в России резко подорожали цветы. Так, специалисты подсчитали среднюю стоимость букета в разных регионах страны в период с 1 по 20 августа. Цены на них подскочили более чем на четверть (плюс 26 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1788 рублей. Средняя цена одной розы выросла за год на 9 процентов, до 170 рублей, хризантемы подорожали на 18 процентов, до 195 рублей за штуку.

«У нас есть закон о торговле, где прописана такая норма: если в течение месяца какой-то товар подорожал на 30 процентов, то нужно ввести государственное регулирование цен. Если у нас правительство хочет выполнять закон, то оно обязано либо дать поручение региональным властям вводить контроль над ценами, либо на всей территории провести контрольные мероприятия, чтобы стабилизировать цены», — считает Арефьев.

Есть два метода: либо регулировать цену, пока не хватает цветов, либо выращивать самим цветы в летние месяцы, чтобы насытить рынок

Николай Арефьевпервый зампред комитета Госдумы по экономической политике

Говоря о втором способе, депутат отметил, что России необходимо самостоятельно выращивать достаточно цветов, чтобы удовлетворить спрос на этот вид товара.

«У нас дефицит с цветами получился по причине того, что Европа перестала поставлять нам цветы, мы теперь их в основном из ЮАР, Турции привозим. Их, видимо, недостаточно, потому что старые связи нарушены. Надо замещать уже своими цветами, если есть нехватка, тем более что летом мы можем выращивать сколько угодно цветов», — заключил парламентарий.

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13 августа председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что мониторинг цен на букеты и установка фиксированных цен не дадут спекулировать к 1 сентября. «К сожалению, повышенный спрос на цветы провоцирует многих недобросовестных продавцов к завышению розничной отпускной стоимости, созданию искусственного ажиотажа и дефицита», — добавил он.

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