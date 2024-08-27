Финляндия разрешила Украине бить западным оружием по России

Стубб: ВСУ могут использовать западное оружие для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать оружие, переданное Киеву странами Запада, для ударов по территории России якобы в оборонительных целях. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время пресс-конференции МИД республики, которая велась на YouTube-канале ведомства.

«Прямо отвечая на вопрос: да, ВСУ могут использовать западное оружие для ударов по территории России», — сообщил политик.

Стубб добавил, что Хельсинки «не устанавливали какие-либо ограничения» на использование Киевом переданного оружия, если оно применяется в оборонительных целях, а также, если не нарушается международное право.

Ранее газета Politico сообщила, что Украина планирует предоставить США список целей для ударов по России, в случае если Вашингтон снимает ограничения на применение дальнобойных вооружений. Также авторы материала подчеркивают, что ранее Киев предоставлял подобный список, однако в этот раз он будет «более точечным и детализированным».