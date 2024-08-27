Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 27 августа 2024Мир

Финляндия разрешила Украине бить западным оружием по России

Стубб: ВСУ могут использовать западное оружие для ударов по России

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать оружие, переданное Киеву странами Запада, для ударов по территории России якобы в оборонительных целях. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время пресс-конференции МИД республики, которая велась на YouTube-канале ведомства.

«Прямо отвечая на вопрос: да, ВСУ могут использовать западное оружие для ударов по территории России», — сообщил политик.

Стубб добавил, что Хельсинки «не устанавливали какие-либо ограничения» на использование Киевом переданного оружия, если оно применяется в оборонительных целях, а также, если не нарушается международное право.

Ранее газета Politico сообщила, что Украина планирует предоставить США список целей для ударов по России, в случае если Вашингтон снимает ограничения на применение дальнобойных вооружений. Также авторы материала подчеркивают, что ранее Киев предоставлял подобный список, однако в этот раз он будет «более точечным и детализированным».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Что об этом известно и что говорят власти?

      Власти Киргизии захотели запретить распространение в СМИ ложных сведений

      Путин и Моди обсудили саммит БРИКС в Казани

      Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте генеральному инспектору немецкой армии

      Моди поговорил с Путиным о визите в Киев

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Микрокредитным компаниям предсказали превращение в ломбарды

      Россияне стали больше зарабатывать на одном типе квартир

      Экс-первая ракетка мира впечатлилась 17-летней россиянкой

      Россиян предупредили об угрозе смерчей в популярном туристическом регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше