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10:07, 27 августа 2024Из жизни

Грабитель ворвался в дом пожилого мужчины и встретил неожиданный отпор

В Великобритании 75-летний мужчина ударил грабителя бутылкой по голове
Shamus Doyle

Shamus Doyle. Фото: Nottinghamshire Police

В Великобритании мужчина попытался ограбить пенсионера и получил в ответ удар стеклянной бутылкой по голове. Об этом пишет Daily Mirror.

34-летний Шамус Дойл ворвался в дом 75-летнего мужчины ночью. Пенсионер проснулся от шума и, вооружившись бутылкой, отправился узнавать, что происходит. Тогда он и увидел Дойла. Грабитель не опасался пожилого мужчины, но встретил неожиданный отпор: домовладелец несколько раз ударил его по голове и выгнал на улицу.

Дойл не хотел сдаваться и вскоре вернулся с кирпичом в руках. Он угрожал напасть на пожилого мужчину, но тот сообщил ему, что уже вызвал полицию. Испугавшись, преступник бросил кирпич в окно гостиной и поспешно скрылся.

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Прибывшие полицейские обнаружили Дойла с окровавленной головой недалеко от взломанного дома. На допросе мужчина отрицал, что причастен к попытке ограбления пенсионера. По словам преступника, голову он разбил, подравшись в парке.

Записи с камеры видеонаблюдения опровергли заявления Дойла. Его приговорили к тюремному заключению на два года и 174 дня. После вынесения приговора местный детектив похвалил пожилого мужчину за смелость и выразил надежду, что наказание Дойла сможет принести ему какое-то облегчение.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миннесота восьмилетняя дочь продавца избила грабителя бейсбольной битой. Она объяснила, что хотела защитить отца, поэтому вмешалась в драку мужчин.

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      Юлия Юткина
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