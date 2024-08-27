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15:04, 27 августа 2024Наука и техника

Обнаружена отвечающая за любовь область мозга

Cerebral Cortex: обнаружена отвечающая за любовь область мозга

Фото: senivpetro / Freepik

Ученые Университета Аалто в Финляндии обнаружили область мозга, отвечающую за любовь. Результаты исследования, опубликованные в журнале Cerebral Cortex, предоставляют наиболее полное на сегодня представление о мозговой активности, связанной с различными типами любви.

В ходе исследования ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для измерения активности мозга 55 участников. Им предлагали представить различные сценарии, связанные с шестью типами любви, включая родительскую, романтическую любовь, любовь к друзьям, незнакомцам, домашним животным и природе.

Анализ данных показал, что модель активации любви генерируется в социальных ситуациях в базальных ганглиях, средней лобной борозде, предклинье (участок теменной доли) и височно-теменном узле по бокам затылка. При этом наибольшую активность мозга вызывает родительская любовь к детям, в частности в области полосатого тела.

Активность мозга зависела не только от близости объекта любви, но и от его типа. Например, любовь к природе активировала систему вознаграждения и визуальные области мозга, но не социальные области, в отличие от межличностной любви. Также выявлено, что сострадательная любовь к незнакомцам вызывает меньшую активацию мозга по сравнению с любовью к близким.

Удивительным оказалось и то, что реакции мозга владельцев домашних животных на любовь к своим питомцам были более интенсивными в областях, связанных с социальным познанием, чем у тех, у кого нет домашних животных. Этот факт указывает на глубокую связь между людьми и их питомцами на нейронном уровне.

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      Александр Еникеев
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