Mail.ru решила обзавестись белым псом

ТАСС: экосистема Mail.ru провела ребрендинг

Экосистема Mail.ru решила провести ребрендинг — из названия удалили доменную зону .ru, а также обновили дизайн во всех каналах коммуникации сервисов. Об этом сообщило ТАСС.

Кроме того, теперь у нее появится маскот — белый пес Байт, которому поручат знакомить пользователей с продуктами компании и помогать им ориентироваться в технологиях.

Уточняется, что изменениям подвергнется «Почта», «Главная страница», «Облако», «Заметки», «Календарь» и «Покупки».

Ранее сообщалось, что служба информационной безопасности (ИБ) почты Mail.ru обновила механизм генерации паролей для внешних приложений. В него теперь вошла разбивка по протоколам с ограничением области действия и функциональности.

Кроме того, 20 августа стало известно о завершении работы некогда популярного сервиса «Mail.ru. Агент».