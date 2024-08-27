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12:06, 27 августа 2024Экономика

Mail.ru решила обзавестись белым псом

ТАСС: экосистема Mail.ru провела ребрендинг

Скриншот: Mail

Экосистема Mail.ru решила провести ребрендинг — из названия удалили доменную зону .ru, а также обновили дизайн во всех каналах коммуникации сервисов. Об этом сообщило ТАСС.

Кроме того, теперь у нее появится маскот — белый пес Байт, которому поручат знакомить пользователей с продуктами компании и помогать им ориентироваться в технологиях.

Уточняется, что изменениям подвергнется «Почта», «Главная страница», «Облако», «Заметки», «Календарь» и «Покупки».

Ранее сообщалось, что служба информационной безопасности (ИБ) почты Mail.ru обновила механизм генерации паролей для внешних приложений. В него теперь вошла разбивка по протоколам с ограничением области действия и функциональности.

Кроме того, 20 августа стало известно о завершении работы некогда популярного сервиса «Mail.ru. Агент».

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