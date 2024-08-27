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00:31, 27 августа 2024Наука и техника

Маск объяснил провал Boeing со Starliner

Илон Маск: авиационные компании не могут доминировать в космонавтике

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Авиационные компании не могут доминировать в космической отрасли. Таким образом в сети X основатель SpaceX Илон Маск объяснил провал компании Boeing с космическим кораблем Starliner.

«Так же, как автомобильные компании не доминировали в воздушной среде (они пытались), авиационные компании не будут доминировать в космической среде», — написал предприниматель.

Происходящее Маск назвал естественным поворотом событий.

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1 февраля 2024

Ранее НАСА сообщило, что корабль Starliner вернут на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс. Американское космическое агентство допустило, что экипаж может вернуться на Землю в феврале на корабле Crew Dragon разработки компании SpaceX.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Уилмор и Уильямс. Вместо двух недель из-за проблем с двигателями корабль пребывает на околоземной орбите больше двух месяцев.

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      Иван Потапов
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