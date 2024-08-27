Маск объяснил провал Boeing со Starliner

Илон Маск: авиационные компании не могут доминировать в космонавтике

Авиационные компании не могут доминировать в космической отрасли. Таким образом в сети X основатель SpaceX Илон Маск объяснил провал компании Boeing с космическим кораблем Starliner.

«Так же, как автомобильные компании не доминировали в воздушной среде (они пытались), авиационные компании не будут доминировать в космической среде», — написал предприниматель.

Происходящее Маск назвал естественным поворотом событий.

Ранее НАСА сообщило, что корабль Starliner вернут на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс. Американское космическое агентство допустило, что экипаж может вернуться на Землю в феврале на корабле Crew Dragon разработки компании SpaceX.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Уилмор и Уильямс. Вместо двух недель из-за проблем с двигателями корабль пребывает на околоземной орбите больше двух месяцев.