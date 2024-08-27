Минздрав раскрыл состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область

Минздрав: состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратов крайне тяжелое

Одна из пострадавших, которую госпитализировали после атаки беспилотника на жилую многоэтажку в Саратове, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает ТАСС.

«Состояние женщины крайне тяжелое. Находится в отделении реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

Саратовскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 26 августа. Дроны попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе. В Саратове пострадали четыре человека, в Энгельсе травмы никто не получил.

Всего над Саратовской областью, по информации Минобороны, сбили 10 дронов. За ночь Украина атаковала семь регионов России. По три дрона перехватили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.