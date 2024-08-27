Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:58, 27 августа 2024Россия

Минздрав раскрыл состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область

Минздрав: состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратов крайне тяжелое

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Одна из пострадавших, которую госпитализировали после атаки беспилотника на жилую многоэтажку в Саратове, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает ТАСС.

«Состояние женщины крайне тяжелое. Находится в отделении реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

Саратовскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 26 августа. Дроны попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе. В Саратове пострадали четыре человека, в Энгельсе травмы никто не получил.

Всего над Саратовской областью, по информации Минобороны, сбили 10 дронов. За ночь Украина атаковала семь регионов России. По три дрона перехватили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Настоящая крепость». Российские бойцы отразили попытку прорыва ВСУ под Курском. Они заняли оборону в здании колонии

      В российском РОВД задержанный за распространение порнофильмов выпрыгнул из окна

      66-летняя Мадонна в мини-платье сходила на свидание с 28-летним возлюбленным

      Названы последствия пожара на Омском НПЗ

      Макрона уличили в активном использовании Telegram

      Россиянина унесло ветром в открытое море на километр от берега

      Грабитель ворвался в дом пожилого мужчины и встретил неожиданный отпор

      Трампа и Харрис назвали двумя чашами с ядом для Пекина

      Минздрав раскрыл состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область

      ФСБ возбудила дела против работавших незаконно в Курской области журналистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше