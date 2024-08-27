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12:06, 27 августа 2024Мир

На Западе рассказали об огромном ущербе энергетической системе Украины

Меркурис: удары ВС России нанесли огромный ущерб энергетической системе Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Удары Вооруженных сил (ВС) России нанесли огромный ущерб энергетической системе Украины. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Подобные атаки наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе», — сказал аналитик.

Меркурис отметил, что масштабный удар по объектам на Украине может быть только первой атакой, и очень скоро будут и другие.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США признали продвижение Российской армии на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Вооруженным силы Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР).

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      Семен Александров
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