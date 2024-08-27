Наемник из американской ЧВК заявил о хаосе в ВСУ в Курской области

Наемник из американской ЧВК заявил о хаосе в рядах ВС Украины в Курской области

Американский наемник из частной военной компании (ЧВК), воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, оценил качество управления войсками киевским командованием. Свое мнение он высказал телеканалу ABC News.

«Нас просили пойти в Курский регион, чтобы организовать снайперскую поддержку. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — сказал он.

26 августа в Минобороны России сообщили, что с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 6,2 тысячи бойцов, причем за сутки было уничтожено более 400 украинских военнослужащих. Также противник лишился 73 танков, 33 боевых машин пехоты, 42 артиллерийских орудий и 5 установок зенитных ракетных комплексов.