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07:10, 27 августа 2024Бывший СССР

Наемник из американской ЧВК заявил о хаосе в ВСУ в Курской области

Наемник из американской ЧВК заявил о хаосе в рядах ВС Украины в Курской области

Фото: Reuters

Американский наемник из частной военной компании (ЧВК), воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, оценил качество управления войсками киевским командованием. Свое мнение он высказал телеканалу ABC News.

«Нас просили пойти в Курский регион, чтобы организовать снайперскую поддержку. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — сказал он.

26 августа в Минобороны России сообщили, что с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 6,2 тысячи бойцов, причем за сутки было уничтожено более 400 украинских военнослужащих. Также противник лишился 73 танков, 33 боевых машин пехоты, 42 артиллерийских орудий и 5 установок зенитных ракетных комплексов.

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      Марина Совина
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