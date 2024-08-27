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18:22, 27 августа 2024Путешествия

Подравшиеся с полицейским в аэропорту Турции россиянки вылетели на родину

Shot: подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи россиянки вылетели в Москву

Кадр: Telegram-канал SHOT

Две российские туристки, подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи и застрявшие после этого в Турции почти на три месяца, вылетели в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра соотечественников Ивана Мельникова.

Собеседник издания уточнил, что Светлана и Юлия были привлечены только к административной ответственности. Им сняли запрет на выезд из страны и предоставили возможность вернуться на родину.

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Ранее туристки получили уведомление от местных властей о том, что суд по их делу назначили на 11 декабря и что до этой даты покинуть Турцию они не смогут. В итоге усилиями православных активистов и адвокатов россиянок удалось освободить.

Светлана и Юлия прибыли в Анталью 6 июня. Перед вылетом они выпили алкоголь. В аэропорту одну из них не пропустили через границу. У второй же забрали телефон. Когда россиянки начали скандалить, их жестко задержали. Они пожаловались, что полицейские избили их и вырвали им ногти.

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      Алина Черненко
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