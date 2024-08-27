Путин и Моди обсудили саммит БРИКС в Казани

Кремль: премьер Индии Моди подтвердил Путину свое участие в саммите БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину свое участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля на официальном сайте.

«Премьер-министр Индии подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Также стороны обсудили взаимодействие в рамках объединения, уровень которого удовлетворяет обе страны», — отмечается в публикации.

Кроме того, российский лидер и индийский премьер обсудили сотрудничество и реализацию договоренностей в торгово-эконмической сфере. В Кремле подчеркнули, что политики договорились «продолжать двусторонние контакты на различных уровнях».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Моди провели переговоры по телефону. Премьер Индии во время разговора также проинформировал российского лидера о своем недавнем визите в Киев.