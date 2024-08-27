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11:42, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Раненного в Курской области военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение. У него поражены огнем 20 процентов тела

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Военкора ВГТРК Евгения Поддубного, раненного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, перевели из реанимации в ожоговое отделение, так как у журналиста поражены огнем 20 процентов тела. При этом, по данным издания Baza, Поддубный начал поправляться и врачи разрешили родным и друзьям посещать его.

Вечером 7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный, освещавший события в российском регионе. Он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.

На следующий день Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что журналист был помещен в реанимацию.

Кадр: страница «Поддубный. Военный корреспондент» во «ВКонтакте»

Поддубный заявлял, что был контужен

Ранее Поддубный раскрыл подробности о своем состоянии после ранения. Военкор сообщил, что не только получил многочисленные ожоги, но также был контужен.

«Я ничего не помню пока, контузия, мне сложно пока что-то сказать. Все еще не очень хорошо [себя чувствую], я в реанимации», — сказал он 11 августа.

Поддубный в первом интервью после произошедшего также рассказал о моменте атаки ВСУ.

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить», — сообщил военкор.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Поддубному позвонил Путин и пожелал выздоровления

В день рождения военкора, 22 августа, ему позвонил президент России Владимир Путин и пожелал выздоровления.

Сообщается также, что глава государства пожелал журналисту скорейшего возвращения к работе после ранения.

Поддубный входил в число журналистов, с кем президент провел встречу в 2023 году по ситуации в зоне специальной военной операции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин ценит диалог с военкорами и будет его продолжать.

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      Анастасия Яланская
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