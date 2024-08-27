Перечислены последствия новых проблем энергосистемы Украины

Военный эксперт Глазунов предрек проблемы ВСУ из-за новых проблем энергосистемы

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал атаки Вооруженных сил (ВС) РФ по украинской энергосистеме ответом на вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что удары Вооруженных сил (ВС) России нанесли огромный ущерб энергетической системе Украины. «Подобные атаки наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе», — сказал аналитик, отметив, что масштабный удар по объектам на Украине может быть только первой атакой.

«Удар по энергосистеме влияет на работу заводов, фабрик, это все, что производит продукцию для военных целей. Если не будет электричества, все это не будет работать, значит, армия не получит ни танки, ни артиллерию, ни самолеты, ничего. Кроме того, армия держится не только на оружии, но и на провизии для военных, с которой тоже возникнут проблемы из-за ударов по энергосистеме», — объяснил Глазунов.

Удар по энергосистеме Украины — это по сути удар по ВПК, сельскому хозяйству — по всей экономике Украины. (...) Все эти удары были нашим ответом на Курск. Думаю, это еще не все Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

26 августа стало известно о массированном ударе по целям на Украине. С раннего утра взрывы звучали в Киевской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и других украинских областях.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук назвал эту атаку ВС РФ самой массированной — по его словам, в ходе налета использовались ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Среди прочих, указал военачальник, против объектов топливно-энергетического комплекса республики применялись ракеты «Искандер-М», «Калибр», «Кинжал», Х-101 и Х-22.

Тем временем в Курской области продолжаются бои с украинскими военными в — с момента атаки на этот регион прошло три недели. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.