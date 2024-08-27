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04:54, 27 августа 2024Россия

Российские десантники подбили украинский штурмовой катер

Десантники группировки «Днепр» подбили штурмовой катер ВСУ

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Расчет противотанкового ракетного комплекса российских десантников группировки войск «Днепр» подбил штурмовой катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным «Настроение».

По его словам, по противнику было очень трудно попасть, поскольку украинские военные двигались с большой скоростью на катерах. «В целом мы к этому были готовы», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что перед попыткой высадки десанта ВСУ четыре часа обстреливали Кинбурнскую косу.

Также командир расчета ПТРК с позывным Настроение сообщил об уничтожении польских наемников на Кинбурнской косе. Военный также рассказал о наличии у наемников пулеметов, автоматов и гранат импортного производства.

В начале августа российские войска уничтожили две лодки ВСУ во время попытки высадки десанта.

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      Марина Совина
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