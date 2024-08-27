Российские десантники подбили украинский штурмовой катер

Расчет противотанкового ракетного комплекса российских десантников группировки войск «Днепр» подбил штурмовой катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным «Настроение».
По его словам, по противнику было очень трудно попасть, поскольку украинские военные двигались с большой скоростью на катерах. «В целом мы к этому были готовы», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что перед попыткой высадки десанта ВСУ четыре часа обстреливали Кинбурнскую косу.
Также командир расчета ПТРК с позывным Настроение сообщил об уничтожении польских наемников на Кинбурнской косе. Военный также рассказал о наличии у наемников пулеметов, автоматов и гранат импортного производства.
В начале августа российские войска уничтожили две лодки ВСУ во время попытки высадки десанта.