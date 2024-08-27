Российские десантники подбили украинский штурмовой катер

Десантники группировки «Днепр» подбили штурмовой катер ВСУ

Расчет противотанкового ракетного комплекса российских десантников группировки войск «Днепр» подбил штурмовой катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным «Настроение».

По его словам, по противнику было очень трудно попасть, поскольку украинские военные двигались с большой скоростью на катерах. «В целом мы к этому были готовы», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что перед попыткой высадки десанта ВСУ четыре часа обстреливали Кинбурнскую косу.

Также командир расчета ПТРК с позывным Настроение сообщил об уничтожении польских наемников на Кинбурнской косе. Военный также рассказал о наличии у наемников пулеметов, автоматов и гранат импортного производства.

В начале августа российские войска уничтожили две лодки ВСУ во время попытки высадки десанта.