Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 27 августа 2024Мир

США отказались раскрывать содержание советов ВСУ для атаки на Курскую область

Пентагон не стал раскрывать содержание советов ВСУ для атаки на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Chad Mcneeley / Dod / Globallookpress

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не стал раскрывать содержание рекомендаций Вооруженным силам Украины (ВСУ) для атаки на Курскую область. Он также заявил в ходе брифинга, что «о своих операциях и расчетах говорить Украине».

«Я не стану касаться планирования или наших советов, касающихся этого, поскольку это их решение», — подчеркнул Райдер.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Согласно данным неназванного чиновника, Белый дом проводит закрытые обсуждения по вопросу о том, стоит ли включить в пакеты помощи больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов.

Тем временем заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у США остаются вопросы относительно целей и задач вылазки ВСУ в Курской области даже после пояснений со стороны Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ расстреляли машины эвакуирующихся жителей Курской области. Беженцы попали под обстрел восьми танков

      Женщина рассказала об одержимой сексом деревне

      Женщина переспала с мужем подруги и начала терять вес из-за угрызений совести

      Ученые выявили превышение трития в морях после сбросов с «Фукусимы»

      США отказались раскрывать содержание советов ВСУ для атаки на Курскую область

      Замминистра обороны Польши сообщил о гибридной войне

      В США задержали гражданина Венгрии из-за закупок для ВПК России

      Байден отметил мирные усилия премьера Индии по разрешению украинского кризиса

      Раскрыта судьба телохранителя и спутницы Дурова

      В квест-комнате в российском городе произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше