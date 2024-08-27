США отказались раскрывать содержание советов ВСУ для атаки на Курскую область

Пентагон не стал раскрывать содержание советов ВСУ для атаки на Курскую область

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не стал раскрывать содержание рекомендаций Вооруженным силам Украины (ВСУ) для атаки на Курскую область. Он также заявил в ходе брифинга, что «о своих операциях и расчетах говорить Украине».

«Я не стану касаться планирования или наших советов, касающихся этого, поскольку это их решение», — подчеркнул Райдер.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Согласно данным неназванного чиновника, Белый дом проводит закрытые обсуждения по вопросу о том, стоит ли включить в пакеты помощи больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов.

Тем временем заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у США остаются вопросы относительно целей и задач вылазки ВСУ в Курской области даже после пояснений со стороны Киева.