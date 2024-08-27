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21:09, 27 августа 2024Экономика

В африканской стране ливнями размыло дамбу

Al Jazeera: в Судане после мощных ливней обрушилась дамба

Фото: Samira Hassan / AP

Череда мощных ливней размыла дамбу Арбаат на северо-востоке Судана. О случившемся пишет Al Jazeera.

В результате обрушения плотины затоплены 20 деревень в долине к северу от Порт-Судана. Потоками воды сметено множество близлежащих домов, без крова остались 50 тысяч человек. Наводнение не пережили по меньшей мере 60 суданцев, еще сотня пропала без вести. Многие остались заперты в машинах, окруженные прибывающей водой. Спасаясь, местные жители взбираются на вершины холмов. Наблюдаются перебои с сотовой связью. На место происшествия прибывают экстренные службы.

Плотина Арбаат является главным источником водоснабжения Порт-Судана, второго по размеру города в стране. Эксперты опасаются дефицита питьевой воды в регионе.

С конца июня Судан накрыли сильные дожди. По подсчетам Организации Объединенных Наций (ООН), от разгула стихии пострадало порядка 317 тысяч человек в 16 штатах страны. Сильнее всего непогода ударила по Нилу, Северному и Западному Дарфуру.

В конце июля на Беломорканале в Карелии прорвало дамбу. Там размыло водой временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами канала. Потоки воды хлынули в направлении дачного кооператива «Балтийский». Жертвами происшествия стали три человека.

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      Виктория Клабукова
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