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13:49, 27 августа 2024Экономика

Центробанк аннулировал брокерскую лицензию российской «дочки» американского банка

Российский «Голдман Сакс банк» лишился брокерской лицензии

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности «Голдман Сакс банка», дочерней структуры одного из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В материалах отмечается, что лицензия была аннулирована по заявлению самой кредитной организации, которая получила ее в РФ в 2010 году, за четыре года до банковской.

Как напоминает Frank Media, о решении «Голдман Сакс банка» отказаться от лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности, стало известно в конце 2023 года. Издание отмечает, что теперь у «дочки» американского банка останется в России только банковская лицензия, не дающая права работы с физическими лицами.

Goldman Sachs стал первым крупным банком из США, который объявил об уходе из России в 2022 году. Корпорация продолжила выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с РФ, однако перевезла часть сотрудников в Дубай. В январе 2023 года РБК сообщил, что Goldman Sachs продал часть российских активов местному топ-менеджменту.

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