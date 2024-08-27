Центробанк аннулировал брокерскую лицензию российской «дочки» американского банка

Российский «Голдман Сакс банк» лишился брокерской лицензии

Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности «Голдман Сакс банка», дочерней структуры одного из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В материалах отмечается, что лицензия была аннулирована по заявлению самой кредитной организации, которая получила ее в РФ в 2010 году, за четыре года до банковской.

Как напоминает Frank Media, о решении «Голдман Сакс банка» отказаться от лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности, стало известно в конце 2023 года. Издание отмечает, что теперь у «дочки» американского банка останется в России только банковская лицензия, не дающая права работы с физическими лицами.

Goldman Sachs стал первым крупным банком из США, который объявил об уходе из России в 2022 году. Корпорация продолжила выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с РФ, однако перевезла часть сотрудников в Дубай. В январе 2023 года РБК сообщил, что Goldman Sachs продал часть российских активов местному топ-менеджменту.