В КНР ответили на данные Японии о нарушении воздушного пространства китайским самолетом

МИД Китая: КНР проверяет данные о нарушении воздушного пространства Японии

Китай проверяет данные Японии о нарушении китайским самолетом воздушного пространства страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) КНР Линь Цзянь, передает Reuters.

Представитель МИД Китая сообщил, что ведомства страны проверяют сообщения о том, что китайский военный самолет-разведчик нарушил японское воздушное пространство.

«Обе стороны поддерживают связь по существующим рабочим каналам», — заявил Линь Цзянь.

В ведомстве подчеркнули, что Китай не намерен вторгаться в воздушное пространство какой-либо из стран.

Ранее Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители из-за китайского самолета-разведчика Y9. В связи с инцидентом МИД Японии вызвал временного поверенного в делах КНР.