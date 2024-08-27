В России первыми в мире нашли способ замедлить старение кошек

Ученые ИГМА первые в мире придумали антивозрастной корм для кошек

Российские ученые первыми в мире нашли способ замедлить старение кошек. Об этом сообщает новостной портал Udm-Info со ссылкой на видеосюжет «Моя Удмуртия».

Специалисты Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) и предприниматели разработали уникальную антивозрастную добавку в корм, которая влияет на клетки в организме животных. Новую формулу уже запатентовали.

Как отмечается, ни одно животное во время опытов не пострадало. Питомцев взяли с улицы и из приюта. У кошек брали лишь анализ крови для последующего анализа показателей белков, связанных с процессами старения. В ходе применения корма с уникальной добавкой слабые и больные особи стали чувствовать себя намного лучше.

«Анамнез у всех был отягощенный. Это кошки с улицы, которые жили в приюте. Сейчас они в замечательном состоянии, у них отличный аппетит и, самое главное, они все здоровы», — отметил ветеринар Татьяна Торопова.

Научный руководитель проекта, сотрудник лаборатории кафедры патологической физиологии и иммунологии ИГМА Владимир Протопопов отметил, что уже через три месяца опытов ученые зафиксировали у кошек увеличение числа белков, связанных с продолжительностью жизни животных, и уменьшение молекулярных маркеров, связанных со старением.

Удмуртские ученые собираются представить свое изобретение на выставке в Москве.

Ранее сообщалось, что томские студенты Екатерина Барт, Руслан Воронцов и Алина Уманец создали тренажер для лапароскопической ветеринарной хирургии кошек. Изобретение позволит будущим медикам моделировать клинические случаи и отрабатывать сложные операции.

До этого в России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты.