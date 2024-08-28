Стало известно о продолжающемся допросе Дурова

Прокуратура Парижа: Павла Дурова все еще допрашивает судья

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова все еще допрашивает судья. Об этом стало известно журналистам РИА Новости, которые ссылаются на источник в прокуратуре Парижа.

«Нет», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, подошел ли к концу допрос Дурова следственным судьей.

Никаких дополнительных деталей о продолжающемся допросе и дальнейших процедурах источник не раскрыл.

Тем временем стало известно, что во Франции также ведется расследование в отношении Дурова, связанное с насилием в отношении одного из его детей. До этого выяснилось, что петербурженка Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, в марте 2023 года подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии по тому же поводу.