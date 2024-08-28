Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:28, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно о продолжающемся допросе Дурова

Прокуратура Парижа: Павла Дурова все еще допрашивает судья
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Tatan Syuflana / AP

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова все еще допрашивает судья. Об этом стало известно журналистам РИА Новости, которые ссылаются на источник в прокуратуре Парижа.

«Нет», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, подошел ли к концу допрос Дурова следственным судьей.

Никаких дополнительных деталей о продолжающемся допросе и дальнейших процедурах источник не раскрыл.

Тем временем стало известно, что во Франции также ведется расследование в отношении Дурова, связанное с насилием в отношении одного из его детей. До этого выяснилось, что петербурженка Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, в марте 2023 года подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии по тому же поводу.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно еще об одном расследовании в отношении Дурова во Франции

      Уролог объяснил пагубное влияние алкоголя на мужскую потенцию

      Раскрыто высказывание британской королевы о Путине

      Дочь Машкова заявила о тоске по России

      Канье Уэст избавился от дома в Малибу на фоне установки дорогостоящих зубов

      Российский полицейский изнасиловал задержанную

      На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота F-16

      Российские ученые воссоздали цифровые копии вымерших 35 миллионов лет назад жуков

      ЕС начал расследовать предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей

      Тим Бертон ответил на критику в адрес продолжения «Битлджуса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше