Минобороны заявило об ударе по ангару с РСЗО HIMARS в Сумской области

МО: ВС России нанесли удар по ангару с РСЗО HIMARS в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по ангару с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS в Сумской области Украины. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

Ангар, по которому нанесли удар, находился в районе населенного пункта Кондратовка. Его поразил экипаж самолета Воздушно-космических сил России.

Помимо РСЗО, в ангаре были шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения. После их уничтожения экипаж самолета вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в Сумской области командный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Авиационными бомбами удалось ударить по пункту управления 47-й отдельной механизированной бригады противника.