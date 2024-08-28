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05:54, 28 августа 2024Россия

Очевидцы сообщили о пожаре на второй нефтебазе в российском регионе

Еще одна нефтебаза загорелась в Каменском районе Ростовской области

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще одну нефтебазу в Ростовской области, на этот раз в Каменском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Ростов» новости со ссылкой на очевидцев.

По их словам, после этого на нефтебазе начался пожар. Также жители Каменска слышали взрыв. Канал подчеркивает, что существует риск перехода огня на другие емкости.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотника в регионе.

Позднее стало известно, что во время атаки два беспилотника упали на территории нефтебазы, начался пожар, загорелись три цистерны.

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      Евгений Силаев
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