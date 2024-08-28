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05:21, 28 августа 2024Культура

Покровский обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов

Лидер группы «Ногу свело» Покровский обратился в Верховный суд

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (признан Минюстом РФ иноагентом) обратился в Верховный суд с иском об обжаловании статуса иноагента. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что дата судебного заседания в данный момент не назначена.

Ранее Покровский не смог найти покупателя для своего столичного жилья. За четырехкомнатную квартиру площадью 110 квадратов у станции метро «Митино» музыкант просит 25,7 миллиона рублей.

1 августа 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Покровского об оспаривании статуса иноагента.

Минюст России включил лидера группы «Ногу свело!» в реестр иноагентов в конце марта. Отмечалось, что Покровский открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в сборе средств, а также взаимодействовал с иностранными структурами.

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      Евгений Силаев
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