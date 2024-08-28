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14:02, 28 августа 2024Путешествия

Россиянам рассказали о снижении цен на отдых в Турции

Эксперт по туризму Котляр: туры в Турцию стали на 15-20 процентов доступнее

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Туры в Турцию стали на 15-20 процентов доступнее в последнюю неделю лета. О снижении цен на отдых в популярной курортной стране россиянам рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По ее словам, стоимость размещения в некоторых люксовых гостиницах уменьшилась еще сильнее — на 30 процентов. «К примеру, если вы мечтали вывезти семью и себя в отели сети Gloria — самое время», — предупредила эксперт.

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Кроме того, Котляр отметила, что на 13 процентов снизилась стоимость отдыха в отеле Cullinan Golf & Resort в турецком Белеке. Она добавила, что в сентябре цены будут на таком же уровне.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что горящие туры «все включено» в Турцию с вылетом в конце августа стоят меньше 100 тысяч рублей на двоих. Например, у Fun & Sun можно купить тур на шесть ночей в трехзвездочные отели, работающие по системе «все включено», с вылетом из Москвы от 76 тысяч рублей на двоих.

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      Алина Черненко
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