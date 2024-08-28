Российский блогер пожаловался на убитые улицы в популярном у туристов городе

Блогер Руслан Усачев пожаловался на убитые улицы в историческом центре Стамбула

Российский блогер Руслан Усачев побывал в Стамбуле и поделился впечатлениями. Видео, в котором он рассказал о путешествии в популярный у туристов город, доступно на YouTube.

«В историческом, туристическом районе так себе. Много туристов, назойливые зазывалы магазинов и ресторанов на убитых улицах. Даже знаменитые турецкие кошки здесь какие-то уставшие», — пожаловался блогер.

Вместе с тем Усачев подчеркнул, что Стамбул — огромный город, в котором много и других районов, достойных посещения.

Ранее популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал о жизни в Стамбуле, где он провел год. Юморист описал свое пребывание в Турции словами «абсолютный хаос».

Перед этим российская путешественница, побывавшая в Стамбуле одна, пожаловалась на назойливость местных мужчин. Туристка также отметила, что раньше нигде ее не пытались обмануть и обсчитать так часто, как в Стамбуле.