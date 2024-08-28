Сотрудники российского баскетбольного клуба спасли девочку в Китае

Сотрудники баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» спасли девочку в Китае

Врач и массажист российского баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» спасли девочку во время перелета из Пекина в другой китайский город Чунцин. Об этом сообщает ТАСС.

Девочка внезапно потеряла сознание и начала задыхаться, рядом с ней оказались массажист динамовцев Виталий Морозов и врач Игорь Измайлов. «Они провели несколько манипуляций, и девочка пришла в себя. Оставшуюся часть пути она летела с кислородным баллоном», — рассказали в пресс-службе динамовцев.

Сотрудники «Динамо» вместе с остальными членами команды летели в Чунцин на международный турнир. Там российский клуб сыграет с местным «Чжэцзян Голден Буллз» и хорватской командой «Вриедноснице Осиек».

«Динамо-Владивосток» выступает в Суперлиге — втором по значимости дивизионе в России. Команда является действующим победителем турнира.