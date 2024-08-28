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17:59, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно об истечении срока ареста Дурова

AFP: срок содержания Павла Дурова под стражей истек

Фото: Tatan Syuflana / АР

Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова истек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство France-Presse (AFP).

Источник агентства сообщил, что речь идет об истечении срока предварительного ареста. Сообщается, что Дурова доставили в суд.

Ранее в прокуратуре Франции прокомментировали расследование в отношении Дурова. Сообщалось, что основатель Telegram проходит единственным фигурантом по делу.

До этого французская прокуратура анонсировала заявление по делу Дурова. Отмечалось, что его опубликуют вечером 28 августа.

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