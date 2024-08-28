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20:26, 28 августа 2024Спорт

Тренер увел «Металлург» со льда в знак протеста

Тренер Разин увел «Металлург» со льда в знак протеста из-за решения судей

Кадр: Telegram-канал «ХК «Металлург»

Тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда во время матча Мемориала имени Ивана Ромазана с нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом сообщается в канале «Металлурга» в Telegram.

Инцидент произошел по ходу третьего периода при счете 2:1 в пользу «Металлурга». Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов провел силовой прием против нападающего соперников Даниила Вовченко. После полученного удара в голову игрок «Металлурга» упал на лед и не смог самостоятельно подняться. Вовченко оказали медицинскую помощь и унесли со льда на носилках.

Арбитры пересмотрели эпизод и не нашли нарушения. В знак протеста из-за решения судей Разин увел команду в раздевалку. «Нам присуждено техническое поражение, но результат не важен. Главное, что мы одна команда. До самого конца», — написали в канале клуба.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

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