Российские ученые воссоздали цифровые копии вымерших 35 миллионов лет назад жуков

Ученые Донского университета воссоздали цифровые копии древних жуков

Российские ученые воссоздали цифровые копии вымерших 35 миллионов лет назад жуков. Об этом пишет журнал «Родина».

Сотрудники Донского государственного технического университета получили образцы беспозвоночных, которые попали в смолу деревьев 35-40 миллионов лет тому назад. Древние экземпляры предоставили биологи из Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН и музей естественных наук Дании.

«Рентгеновская компьютерная микротомография позволила неразрушающим способом получить трехмерные изображения образцов, сделать фотографии под разными ракурсами, произвести замеры органов, по сути получив трехмерную модель животного», — рассказал кандидат физико-математических наук Евгений Садырин.

Известно, что данный метод позволяет узнать пол и анатомические особенности вымершего вида насекомого. Так, эксперты сконструировали виртуальное изображение внешних и внутренних органов существ на трехмерной микротомографической модели.

«Их исследование в буквальном смысле позволяет нам заглянуть в прошлое, изучить не только отдельные виды, но и целые древние экосистемы, реконструировать геологические события, понять климатические условия того времени», — заявил кандидат биологических наук Александр Евсюков.

В августе в России обнаружили вредителей, которые ранее не встречались на территории страны. Уникальную находку сделали ученые Субтропического научного центра РАН.