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20:56, 28 августа 2024Моя страна

Российские ученые воссоздали цифровые копии вымерших 35 миллионов лет назад жуков

Ученые Донского университета воссоздали цифровые копии древних жуков

Фото: Пресс-служба ДГТУ

Российские ученые воссоздали цифровые копии вымерших 35 миллионов лет назад жуков. Об этом пишет журнал «Родина».

Сотрудники Донского государственного технического университета получили образцы беспозвоночных, которые попали в смолу деревьев 35-40 миллионов лет тому назад. Древние экземпляры предоставили биологи из Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН и музей естественных наук Дании.

«Рентгеновская компьютерная микротомография позволила неразрушающим способом получить трехмерные изображения образцов, сделать фотографии под разными ракурсами, произвести замеры органов, по сути получив трехмерную модель животного», — рассказал кандидат физико-математических наук Евгений Садырин.

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Известно, что данный метод позволяет узнать пол и анатомические особенности вымершего вида насекомого. Так, эксперты сконструировали виртуальное изображение внешних и внутренних органов существ на трехмерной микротомографической модели.

«Их исследование в буквальном смысле позволяет нам заглянуть в прошлое, изучить не только отдельные виды, но и целые древние экосистемы, реконструировать геологические события, понять климатические условия того времени», — заявил кандидат биологических наук Александр Евсюков.

В августе в России обнаружили вредителей, которые ранее не встречались на территории страны. Уникальную находку сделали ученые Субтропического научного центра РАН.

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      Екатерина Ештокина
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