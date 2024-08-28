Российские ученые воссоздали цифровые копии вымерших 35 миллионов лет назад жуков. Об этом пишет журнал «Родина».
Сотрудники Донского государственного технического университета получили образцы беспозвоночных, которые попали в смолу деревьев 35-40 миллионов лет тому назад. Древние экземпляры предоставили биологи из Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН и музей естественных наук Дании.
«Рентгеновская компьютерная микротомография позволила неразрушающим способом получить трехмерные изображения образцов, сделать фотографии под разными ракурсами, произвести замеры органов, по сути получив трехмерную модель животного», — рассказал кандидат физико-математических наук Евгений Садырин.
Известно, что данный метод позволяет узнать пол и анатомические особенности вымершего вида насекомого. Так, эксперты сконструировали виртуальное изображение внешних и внутренних органов существ на трехмерной микротомографической модели.
«Их исследование в буквальном смысле позволяет нам заглянуть в прошлое, изучить не только отдельные виды, но и целые древние экосистемы, реконструировать геологические события, понять климатические условия того времени», — заявил кандидат биологических наук Александр Евсюков.
В августе в России обнаружили вредителей, которые ранее не встречались на территории страны. Уникальную находку сделали ученые Субтропического научного центра РАН.