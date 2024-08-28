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14:46, 28 августа 2024Наука и техника

В России назвали преимущества ракетного «Утеса»

Литовкин: ракета БРК «Утес» способна нанести серьезные разрушения

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Крылатая ракета российского берегового ракетного комплекса (БРК) «Утес» способна нанести серьезные разрушения. Преимущества комплекса назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, построенный в 1970-х «Утес» находился в запущенном состоянии, но после возвращения Крыма в 2014-м БРК начали восстанавливать. «Боеголовка этого комплекса может составлять 300–350 килограммов. Это очень мощная боеголовка, и она может нанести очень серьезные разрушения», — сказал эксперт.

Создание БРК «Утес» начали в 1961 году, а через десять лет состоялся первый пуск ракеты по учебной цели. После раздела Черноморского флота СССР расположенный в Крыму «Утес» достался военно-морским силам Украины, которые законсервировали один дивизион в 2002 году. Второй дивизион разрушился без консервации. БРК несет противокорабельные крылатые ракеты П-35Б весом более четырех тонн.

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В январе издание Defence Express писало, что Вооруженные силы России в ходе воздушной атаки по целям на Украине впервые применили ракету П-35Б. В публикации предположили, что ее использовали для удара по объектам в южных областях страны.

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