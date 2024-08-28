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10:28, 28 августа 2024Экономика

В России резко выросла добыча газа

«Ъ»: производство газа в РФ выросло в июле на 16 %

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Производство газа в РФ за семь месяцев выросло на 9,2 процента год к году, до 409,36 миллиарда кубометров, а в июле показатель увеличился сразу на 16 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Данные о росте в целом соответствуют заданным в первом квартале темпам, когда добыча газа в России выросла на 9,4 процента, до 196,9 миллиарда кубометров.

Как отмечает издание, динамику показателя в 2024 году обеспечивают в основном показатели «Газпрома» (рост на 14,3 и 30,5 процента соответственно), резко увеличившего поставки на внутренний рынок в условиях экстремально высоких температур.

В июне компания сообщала, что поставки из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов «Газпрома» на территории России — идут на уровнях выше максимальных. На этом фоне несколько раз фиксировались исторические рекорды суточного потребления газа.

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