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15:18, 28 августа 2024Мир

В США признали безумие действий Запада в конфликте на Украине

Ларри Джонсон: конфликт на Украине перешел в новую и более опасную фазу

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Новая стадия конфликта на Украине стала еще безумнее и ожесточеннее из-за действий западных союзников Киева, идущих на эскалацию. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мы видели на территории России немецкие танки со свастикой с иностранными военными, не только с украинцами, но и с поляками, немцами и британцами, внезапно это стало новой фазой конфликта», — сказал отставной разведчик.

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По словам Джонсона, ситуация на фронте для Киева продолжает усугубляться, что в конце концов приведет к прекращению существования Украины как государства.

Ранее Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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      Виктория Кондратьева
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