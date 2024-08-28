В США признали безумие действий Запада в конфликте на Украине

Ларри Джонсон: конфликт на Украине перешел в новую и более опасную фазу

Новая стадия конфликта на Украине стала еще безумнее и ожесточеннее из-за действий западных союзников Киева, идущих на эскалацию. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мы видели на территории России немецкие танки со свастикой с иностранными военными, не только с украинцами, но и с поляками, немцами и британцами, внезапно это стало новой фазой конфликта», — сказал отставной разведчик.

По словам Джонсона, ситуация на фронте для Киева продолжает усугубляться, что в конце концов приведет к прекращению существования Украины как государства.

Ранее Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.